HABER

Gümüşhane merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 23:39 | Son Güncelleme

Gümüşhane merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 askeri personel gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkezli İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonun örgüt ile irtibatlı olduğu anlaşılan 5 astsubay ve 1 teğmen olmak üzere 6 askeri personel gözaltına alındı.Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilere ait 11 farklı adreste ev ve işyeri araması yapıldı çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gümüşhane merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 askeri personel gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkezli İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonun örgüt ile irtibatlı olduğu anlaşılan 5 astsubay ve 1 teğmen olmak üzere 6 askeri personel gözaltına alındı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilere ait 11 farklı adreste ev ve işyeri araması yapıldı çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kelkit ilçesinde görevli 1 üsteğmenin FETÖ/PDY operasyonu yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.