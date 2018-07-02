Gümüşhane'de, 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19:00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Sevinç (41) yönetimindeki 06 YJB 24 plakalı otomobil, ana yola çıkmaya çalışan Hüseyin Can'ın (40) kullandığı 61 TZ 406 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Vedat Sevinç ve Hüseyin Can ile birlikte otomobillerdeki Berat Kerim (12), Yusuf İslam (9) ve Meliha Can (50) ile Yusuf (15) ve Nevin Sevinç (43) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralıları alarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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