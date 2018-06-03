HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümüşhane'de 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Gümüşhane-Bayburt karayolu Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde meydana geldi. Ferhat Ceylan'ın kullandığı 61 AU 019 plakalı otomobil, İbrahim Ethem Döner'in kullandığı 29 AH 086 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Ali Ceylan, Feridun Ceylan, Cahide Ceylan, Yaver Ceylan ile Yavuz Ay ve Gökhan Odabaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsüMillet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü
Seçim standında İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga çıktı: 6 yaralıSeçim standında İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga çıktı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.