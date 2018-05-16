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Gümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerince 'Bombalı terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerince 'Bombalı terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 155 öğrencinin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Oyunları kapsamında geçen yıl 'Travma Rallisi' düzenleyen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri bu kez kampüs içerisinde 'Bombalı terör saldırısı' tatbikat gerçekleştirdi. Bölüm öğrencileri senaryo gereği ‘Bombalı terör saldırısı’ vakasını ele alarak, olası patlamada yaralılara nasıl müdahale ve nakil edileceği konularında deneyim kazanmaya çalıştı. Her aşaması takip edilerek video kaydına alınan ve 155 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğretim üyesi Prof. Dr. Saime Şahinöz, uygulamalı olarak eğitim verdiklerini söyledi. Şahingöz, "Bu yıl öğrencilerimizden terörist saldırısında özellikle enkaz altında kalan, yaralanan ve sıkışan kişilerin kurtarılmasını istedik. Enkaz altında kalan Crush sendromlu bir kişiye müdahale ettiler. Bu şekilde değişik uygulamaları yerinde yapmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize gerçek bir deprem veya gerçek bir enkaz altında kalan kişiye hızlı bir müdahale etme kabiliyeti sağlayacak. Pratiklerini geliştirmeyi, kardinali bir şekilde çalışmayı ve ekip ruhunu kazanmayı sağlıyor" dedi.
Fakülte öğrencisi Şeymanur Topkaya da öğrendikleri bilgileri tatbikat yaparak pratiğe döktüklerini belirterek, "Olay yerine gittiğimde bocaladığımı fark ettim. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğum için bu durumlar karşısında biraz da olsa tecrübem var. Ne kadar tecrübem olsa da olay yerinde daha farklı oluyoruz. Hocalarımız da bizlere o tecrübeyi yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Kendimde AFAD yöneticisi olarak bende bulunması gereken özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen olay yerine gittiğimde durumun daha farklı olduğunu gördüm. Tatbikatlar bize tecrübe kazandırırken olayın sıcaklığını hissetmemize de sebep oluyor" diye konuştu.
'HER TÜRLÜ AYRINTIYI DÜŞÜNDÜK'
Öğrenci Yasemin Aslan ise, tatbikatta her ayrıntıyı düşündüklerini ve buna göre müdahalede bulunduklarını ifade ederek şöyle dedi:
"Tatbikat gerçeğe en yakındır. Biz küçüklüğümüzden berri tatbikatları söz olsun diye yapan bir millet olduk. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla zorda olsa tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Her türlü ayrıntıyı düşündük. Gerek organizasyon gerek ralli. Zaten uluslararası alanda ödüller alan bir bölümüz, gerektiği her yerde de ülkemize ve milletimize yeteceğimizi düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatıGümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatıGümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatıGümüşhane'de gerçeği aratmayan 'terör saldırısı' tatbikatı

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