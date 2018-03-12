Gümüşhane’de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane’de otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi istikametinden kent merkezine ilerleyen Umut Özdamar (20) yönetimindeki 61 EK 070 plakalı otomobil karşı yönden gelen Kadir Kural (24) yönetimindeki 24 DS 984 motosiklet ile Eskibağlar Mahallesi, Sarı Köprü mevkiinde çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken her iki aracın sürücüsü de olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Kural’ın durumunun ağır olduğu, otomobil sürücüsü Özdamar’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.