Gümüşhane’de şüpheli çanta imha edildi

Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı binası önündeki parkta unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan krampon ve eşofman çıktı.

Akşam saatlerinde park içindeki bir banka bırakılmış çantayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri bölgeyi güvenlik şeridine alarak bomba imha ekibini çağırdı.

Olay yerine gelerek bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanları daha sonra çantanın fünyeyle patlatılmasına karar verdi. Özel elbisesini giyen bomba imha uzmanı çantanın yanına giderek gerekli düzeneği kurduktan sonra özellikle parka yakın işyerlerindeki vatandaşların camlardan uzaklaşması uyarısı yapıldı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunun da bir süre trafiğe kapatılmasının ardından şüpheli çanta büyük bir gürültüyle kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Meraklı gözler arasında çantada yapılan incelemede içinden krampon ve eşofman gibi spor malzemeleri çıktı.