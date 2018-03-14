Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane’de İkisu-Şiran karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarından bahçeye düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şiran ilçesinden Trabzon’a gitmek için yola çıkan İcabi Bağlı yönetimindeki 34 ZS 7867 plakalı otomobil, İkisu-Şiran karayolu Dibekli köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından uçarak takla atan otomobil bahçeye düştü.

Kazada sürücü Bağlı ile yolcu olarak bulunan Madiye Bağlı ve Nazan Kara vatandaşlar ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.