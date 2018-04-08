Gümüşhane’de traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, park halindeki traktörün üzerinden düşen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bindal köyünde ağabeyi ile evlerinin önünde dedesine ait park halindeki traktörün üzerinde oynayan Ahmet Emre Dündar (5), bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarparak ağır yaralanan Dündar, ailesi tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 5 yaşındaki Ahmet Emre hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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