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Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 23:44 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada 47 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan H.B., U.E.

Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada 47 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan H.B., U.E. ve E.E. isimli şahısların üzerinde arama yaptı.
Arama sonucunda sigara paketi içerisinde 47 adet uyuşturucu nitelikli hap ve bir miktar para geçirildi. Her üç şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

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