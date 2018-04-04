Gümüşhane’de virajı alamayan otomobil bahçeye yuvarlandı: 3 yaralı

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Kale köyü mevkiinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak bahçeye yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars’tan Gümüşhane istikametine gelen Kasım Erdem yönetimindeki 36 AZ 799 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Kale köyü girişindeki keskin virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten yolun alt tarafında bulunan bahçeye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdem ve araçta yolcu olarak bulunan Aysel Yılmaz ve Sevda Erdem yaralandı.

Bölgeye yakın olan Kale Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşların görerek ihbarda bulunduğu kazanın ardından yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarının ardından yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.