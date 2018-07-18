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Gümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün akşam güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan, gece yarısına kadar devam çatışmanın yaşandığı bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla arazi arama- tarama faaliyeti başlatıldı.

Gümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyor

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün akşam güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan, gece yarısına kadar devam çatışmanın yaşandığı bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla arazi arama- tarama faaliyeti başlatıldı. ATAK ve Kobra taarruz helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyonda, özel birlikler kan izlerinden 5-6 kiş olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristleri arıyor.
Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de yer alan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede sürdürülen operasyonlarda temas sağlandı. Kürtün ilçesi Elceyiz köyü Kayagil mevkiinde dün akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Gece yarısına kadar aralıklarla devam eden çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgeye gitti.
'TERÖRİST GRUP 5 VEYA 6 KİŞİ
Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu, ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği belirtildi. 5 ya da 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesi Yeşil kategoride 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.
ARAMA-TARAMA BAŞLATILDI
Silah seslerinin gece yarısı sustuğu bölgede, güvenlik güçleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama- tarama faaliyeti başlattı. Teröristlerin bölgeye patlayıcı tuzaklamış olma ihtimaline karşı güvenlik güçleri dedektörler eşliğinde aramalarını sürdürüyor. İnsansız hava araçlarının da (İHA) kullanıldığı bölgede, güvenlik güçlerine ATAK ve Kobra tipi taarruz helikopterleri de havadan destek veriyor.
KAN İZLERİNDEN TAKİP
Teröristlerin izini süren, arazide didik didik arama yapan güvenlik güçleri, kan izlerine rastladı. Bazılarının yaralandığı ya da ölenlerin cesetlerini yanlarında taşıdığı tahmin edilen teröristlerin bulunabileceği alan kıskaca alındı. JÖAK timleri takipini sürdürürken, jandarmanın en seçkin birimi Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de bölgeye sevk edildi.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Bu arada PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma da görüntülendi. Bir kadının kayda aldığı görüntülerde, asker için 'Allah'ım sen yardım et' dediği duyuluyor. Görüntülerde ateş açılan ormanlık alanda dumanların yükseldiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyorGümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyorGümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyor

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