Gümüşhane’deki dünkü sıcak temasın ardından operasyonlar sürüyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK mensupları ile girilen sıcak temasın ardından operasyonlar Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin birleştikleri noktalar ve yaylalarda yoğunlaşıyor.

Terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlara Giresun Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş Komando Timleri’nin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri katılırken, JİCU, Drone ve Sky Ranger’lar ile havadan keşif faaliyeti sürdürülüyor. Operasyonlar Gümüşhane-Kürtün, Trabzon-Tonya ve Giresun’un Doğankent ilçelerinin kırsal alanlarında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranırken, operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergahları da havadan ve karadan takibe alınıyor. Dünkü çatışmada yaralanan 2 askerden biri Gümüşhane Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Trabzon’daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan bölgeye helikopterle yapılan asker sevkiyatında zaman zaman Gümüşhane-Kürtün karayolu helikopter pisti olarak kullanılıyor. Helikopterle yola indirilen jandarma komando timleri çatışma bölgesine hareket ederken, silah arkadaşları da yol güvenliği için trafiği durdurup çevre güvenliği alıyor.