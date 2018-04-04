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Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane kent merkezinde geçtiğimiz aylarda meydan gelen bazı trafik kazalarının MOBESE görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 3 kazaya yer verilen görüntüleri yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, görüntülerin sonunda kazaların oluş sebebine göre sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.Yaya ve sürücü kaynaklı kazalarda “trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” diyerek dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü, aşırı hız sonucu gerçekleşen kazanın ardından ise “hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajını paylaştı.Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedilen ve yayınlanan ilk kazada Karşıyaka kavşağında yaşlı bir kadının kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmek isterken son anda fark ettiği otomobilin adeta üzerine koşması sonucu gerçekleşen kaza kameralara yansırken, bir sonraki kaza ise Fuadiye köprüsü üzerinde şehir merkezine dönmek isteyen araca arkasından gelen bir tırın çarpması yansıdı.Paylaşılan üçüncü kaza görüntüsünde ise facianın kıl payı atlatıldığı anlaşıldı.

Gümüşhane kent merkezinde geçtiğimiz aylarda meydan gelen bazı trafik kazalarının MOBESE görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 3 kazaya yer verilen görüntüleri yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, görüntülerin sonunda kazaların oluş sebebine göre sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
Yaya ve sürücü kaynaklı kazalarda “trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” diyerek dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü, aşırı hız sonucu gerçekleşen kazanın ardından ise “hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajını paylaştı.
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedilen ve yayınlanan ilk kazada Karşıyaka kavşağında yaşlı bir kadının kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmek isterken son anda fark ettiği otomobilin adeta üzerine koşması sonucu gerçekleşen kaza kameralara yansırken, bir sonraki kaza ise Fuadiye köprüsü üzerinde şehir merkezine dönmek isteyen araca arkasından gelen bir tırın çarpması yansıdı.
Paylaşılan üçüncü kaza görüntüsünde ise facianın kıl payı atlatıldığı anlaşıldı. Gümüşhane-Bayburt istikametinde hızla ilerleyen bir otomobilin Kazım Karabekir Caddesi Müftülük önünde aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıktığı ve otobüs durağının önünden bir süpermarketin otopark alanına hızla daldığı kayıtlara girdi.
Üniversite öğrencilerinin yurtlarının olduğu bölgede olay sırasında kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, hızla ilerleyen otomobilin telefonla konuşan bir kadın ve kaldırımda bekleyen bir vatandaşa çarpmaktan kıl payı farkla kurtulması ve ardından yaşanan şaşkınlıkta görüntülere yansıdı.
Kazada otomobil süpermarketin parkında bulunan 2 otomobil ve bir kamyonete çarparak güçlükle durdu.

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

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Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
2 / 6

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
3 / 6

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
4 / 6

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
5 / 6

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
6 / 6

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane’deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
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