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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Trabzon ve Gümüşhane arasındaki yaylalarda bir süredir güvenlik güçleri tarafından PKK Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonların ardından bugün terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandığı bilgisi geldi.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi ile Trabzon’un Tonya ilçesi arasındaki kırsal alanda bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı.

Trabzon ve Gümüşhane arasındaki yaylalarda bir süredir güvenlik güçleri tarafından PKK Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonların ardından bugün terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandığı bilgisi geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi ile Trabzon’un Tonya ilçesi arasındaki kırsal alanda bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı. Sağlanan sıcak temasın ardından bölgede operasyonların sürdüğü bilgisi gelirken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat mensubu ile jandarma komando timleri sevk edildi.

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