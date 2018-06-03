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Gün ortasında kargo aracından televizyon çalan hırsızlar aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gün ortasında açık bırakılan bir kango aracından 7.5 bin lira değerindeki televizyonu çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsız 2,5 aydır aranmasına rağmen bulanamadı.

DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gün ortasında açık bırakılan bir kango aracından 7.5 bin lira değerindeki televizyonu çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsız 2,5 aydır aranmasına rağmen bulanamadı. Merkez Yenişehir ilçesinde 12 Mart 2018 tarihinde gün ortasında kargo vermek için ilçenin işlek bir sokağında duran bir kargo aracının kapısın açık bulunmasından faylanan 2 hırsız, sahibine teslim edilmek üzere araçta bulunan 7.5 bin lira değerindeki dev ekran televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Sokakta bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlardan birinin kamerayı fark ettiği ve eli ile yüzünü gizlemeye çalmıştığı görülürken, gün ortasında gerçekleşen bu hırsızlık olayının failleri yaktlaşık 2.5 aydır aranmalara rağmen bulunamadı. Çalınan televizyon için kargo firmasının televizyon sahibine tazminat ödedeği öğrenildi.

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