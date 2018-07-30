Gündelikçinin Side Antik Kenti yolunda cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, günlük işlerde çalışan Selami Biricik (60), Side Antik Kenti'ne giden caddedeki tarihi kalıntıların olduğu boş arazide ölü bulundu.
Manavgat'taki Side Antik Kenti'ne giden ve çevresinde bazı kalıntıların bulunduğu Side Caddesi kenarında, saat 10.00 sıralarında, birinin ağaç altında hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada erkek cesedinin, Selami Biricik'e ait olduğu tespit edildi. Biricik'in, bir süre önce Side'ye geldiği ve günlük işlerde çalıştığı belirtildi. Selami Biricik'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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