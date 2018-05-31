HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gündüz onkoloji servisinde, gece sahnelerde

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

 Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan Onkolog Tayfun Hancılar, gündüz doktorluk yapıyor, geceleri sahne alıyor.

Gündüz onkoloji servisinde, gece sahnelerde

İSTANBUL, (DHA)- Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan Onkolog Tayfun Hancılar, gündüz doktorluk yapıyor, geceleri sahne alıyor. Müzik aşkı ve doktorluğu aynı anda götürmeyi başaran onkolog, müziğin insan ruhu üstündeki olumlu etkilerini radyoterapi ve kanser tedavisi gören hastaları üzerinde uzun süredir kullandığını açıkladı.

MÜZİK SEVDASI ALBÜM YAPTIRDI

Gündüzleri onkoloji servisinde hastalarına kendi şarkıları ile terapi vererek pozitif iletişim kuran doktor, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Engel Olamam'' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Onkolog Tayfun Hancılar, “Müzik elbette kanseri tek başına tedavi etmez, ama kemoterapi ve radyoterapi esnasında yapılan müzik yayınlarının hastanın anksiyetesini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kanser hastalarının tedavi esnasında sanatsal faaliyette bulunması hastanın gerilimini azaltır ve tedavi toleransını arttırır. Müzik yapmaktan asla vazgeçemem, söz yazıyorum beste yapıyorum ve okuyorum. Bu yüzden önümüzdeki günlerde tedavi sürecini bitirmiş hastalarımdan oluşan bir koro ile konser vermeyi planlıyoruz'' dedi.

(FOTOĞRAF)

Gündüz onkoloji servisinde, gece sahnelerde

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Sanatın gücüyle yaşıyorlarSanatın gücüyle yaşıyorlar
Siirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildiSiirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.