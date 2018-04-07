Güneş enerjisi sistemi, evin odasına düştü

Malatya’da bir evin çatısında kurulu bulunan güneş enerjisi sistemi, tavanın çökmesiyle odanın içerisine düştü. Olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kiltepe Mahallesi Sunguroğlu Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin çatısında kurulu güneş enerji sistemi, tavanın çökmesiyle evin oturma odasına düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Ev halkı tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.