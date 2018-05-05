Güneş enerjisini silmek isterken canından oldu

Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)- ADANA'da Muzaffer Gence (60), güneş enerjisi panellerini silmek isterken 7 katlı binanın üstünden düşerek öldü.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Muzaffer Gence, oturduğu 7 katlı apartmanın üstüne çıktı. Binanın kenarındaki güneş enerjisinin panelini silmek isteyen Gence, dengesini kaybedince düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin müdahale ettiği Gence'nin öldüğü anlaşıldı.
Gence'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilip, soruşturma başlatıldı.
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