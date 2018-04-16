Güney Carolina hapishanesinde çatışma: 7 ölü, 17 yaralı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir hapishanede çıkan çatışmada 7 mahkum hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Güney Carolina hapishane sözcüsü Jeff Taillon, hapishanede çıkan çatışmada 7 mahkumun öldüğünü, 17 mahkumun yaralandığını açıkladı. Taillon, mahkumlar arasında çıkan olayda hiçbir güvenlik yetkilisinin yaralanmadığını söyledi.

Bishopville’deki maksimum güvenlikli hapishanede en az bin 500 mahkum tutuklu bulunuyor.

Öte yandan, 2015 yılında hapishanede çıkan kavgada 2 polis bıçaklanmıştı. Şubat ayında yaşanan bir olayda ise 1 mahkum ölmüştü.