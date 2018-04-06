Güney Kore eski devlet başkanına 24 yıl hapis cezası

Güney Kore’nin eski devlet başkanı Park Geun-hye, görevini kötüye kullanma ve rüşvet almaktan suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore’nin eski devlet başkanı Park Geun-hye, iktidarı ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu için 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Park, rüşvet almak, insanları tehdit etmek dahil birçok suçtan dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Park, duruşma öncesi tüm suçlamaları reddetmiş ve mahkemeyi önyargılı davranmakla suçlamıştı. Park’ın Güney Kore’de görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmasına yol açan skandalla birlikte Güney Koreli vatandaşlar sokağa dökülmüş ve büyük protestolar yapmıştı. Park, arkadaşı Choi Soon-sil ile aralarında Samsung’un da bulunduğu ülkenin en büyük şirketlerinden rüşvet almakla suçlanıyordu. Choi, resmi görevi bulunmamasına rağmen bazı iş adamları ve şirketleri, vakıflara bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyordu. Park Geun-hye ise bu olaylara göz yummakla suçlandığı için yargı kararıyla görevden alınmıştı. Choi Soon-sil ise geçen sene çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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