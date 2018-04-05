Güney Kore’de askeri uçak düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü bildirdi.
Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait F-15K savaş uçaklarından birinin ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptığı bildirildi. Uçakta bulunan iki pilot için arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
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