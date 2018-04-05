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Güney Kore’de askeri uçak düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü bildirdi.Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait F-15K savaş uçaklarından birinin ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptığı bildirildi.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü bildirdi.
Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait F-15K savaş uçaklarından birinin ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptığı bildirildi. Uçakta bulunan iki pilot için arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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