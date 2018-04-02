Güney Kore’de rehine krizi

Güney Kore polisi, başkent Seul’ün güneyindeki bir okulda çıkan rehine krizinin sonlandığını bildirdi.
Güney Kore’nin başkenti Seul’ün güneyinde bulunan Bangbae İlköğretim Okulu’nda 20’li yaşlarda kimliği belirsiz bir kişi yönetim bürosuna gelerek bir kız öğrenciyi bıçakla rehin aldı. Bangbae Polis Karakolu’nun olay yerine gönderdiği özel kuvvetler okul çevresinde konuşlanarak saldırgan ile bağlantıya geçti. Saldırganın polisten kendisi için bir gazeteci çağırmalarını istediği bildirildi. Polisten su isteyen saldırgan suyu içtikten bir süre sonra epilepsi krizine girerek yere düştü. Polis, saldırganı yakalayarak, kız öğrenciyi güvenli bir şekilde kurtardı ve yaklaşık bir saat sonra rehine krizi sonlandı.
Polis rehine alınan kız öğrencinin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Saldırganın ise hastaneye gönderildiği belirtildi.
Saldırının nedeni hala bilinmezken, saldırganın okulda kendisini mezuniyet belgesini almaya gelen eski bir öğrenci olarak tanıttığı belirtildi.
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