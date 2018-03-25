Güney Kore’de yolcu gemisi kayalıklara çarptı: 6 yaralı

Güney Kore’de balıkçı teknesine çarpmamak için hamle yapan 192 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin kayalıklara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Güney Kore’de 187 yolcusu ve 5 mürettebatı taşıyan bir yolcu gemisi, ülkenin güneybatı sahilinde bir balıkçı teknesiyle çarpışmamak için hamle yaptığı sırada kayalıklara çarptı. Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, başkent Seul’un 400 kilometre güneyinde bulunan Shinan açıklarında meydana gelen olayda 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedilerek, “Kurtarma çalışmaları devam ediyor” denildi.