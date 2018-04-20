Güney Sudan Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Güney Sudan Ordusu Genelkurmay Başkanı James Ajongo’nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Michael Makuei Lueth, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu (SPLA) Genelkurmay Başkanı James Ajongo’nun Msır’ın başkenti Kahire’de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ajongo, Güney Sudan ordusunun resmi adı olan Sudan Halkının Kurtuluş Ordusu’na 1983’te katılmıştı.

Güney Sudan, uzun yıllardır devam eden etnik ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle Sudan’dan ayrılıp 2011 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.