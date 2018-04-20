Güney Sudan Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Güney Sudan Ordusu Genelkurmay Başkanı James Ajongo’nun hayatını kaybettiği belirtildi.
Hükümet Sözcüsü Michael Makuei Lueth, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu (SPLA) Genelkurmay Başkanı James Ajongo’nun Msır’ın başkenti Kahire’de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ajongo, Güney Sudan ordusunun resmi adı olan Sudan Halkının Kurtuluş Ordusu’na 1983’te katılmıştı.
Güney Sudan, uzun yıllardır devam eden etnik ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle Sudan’dan ayrılıp 2011 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.
Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Son dakika! Trump'tan Putin'e sürpriz davet!
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum