Güneydoğulu 2 bin 800 çocuk enerji tiyatrosunda buluştu

DİYARBAKIR, (DHA)- Hizmet bölgesinde yaşayan halkı enerji verimliliği hakkında bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli projeler gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu kez çocukları özel bir tiyatro projesiyle buluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Dicle Elektrik sponsorluğunda sahnelendi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 5 günde gerçekleştirilen 11 ayrı gösteriyi 2 bin 800 öğrenci izledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından üç yıl önce başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden biri olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor. 81 ilde “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” vurgusu ile çocuklara ulaşan oyunda enerji kaynakları tanıtılarak, tasarrufun önemine değiniliyor.