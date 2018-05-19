Güngören'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

GÜNGÖREN'DE beyaz eşya servisinde çalışan Kadir Gürer (26), servis önünde yük indirdiği sırada yol verme nedeniyle ile tartıştığı kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Egemen K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay dün 11.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Çapa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz eşya servisinde çalışan Kadir Gürer teknik servis önünde aracını park ederek eşya indirmeye başladı. Bu esnada aracıyla yoldan geçmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Egemen K. bir süre sonra silahla döndü. Egemen K. yanında getirdiği silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Gürer ağır yaralandı. Egemen K. olay yerinden kaçarken, Gürer özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlayan Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Egemen K.'yı kısa sürede yakaladı.İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Egemen K. buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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