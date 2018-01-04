Günlük kiralık dairedeki ölümde büyük şüphe: Mesajı ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Buket Şişek'i hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşı Erhan G. sahte kimliğini kullanan M.'nin, Şişek'in arkadaşlarına ölüm tehdidi içeren mesajları bulundu.

Şişek'in ölümünden saatler önce bir kız arkadaşının attığı, "iyi de ben şu an seni anladım Erhan değil mi senin adın, bak senin arkandan bir şey çevirmedi" şeklindeki mesaj üzerine M.'nin, "O Simge için yemin etmişim ibret olsun diye onu da sevgilisini de benim köpeğe.... Bedavadan kızı öldürtmeyin ya alın tamamen götürün ya da yazmayın karışmayın" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi. (Akşam)