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Günlük kiralık dairedeki ölümde büyük şüphe: Mesajı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 10:25 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul'da günlük kiralanan bir dairenin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden Buket Şişek'in (17) ölümünün intihar mı cinayet mi olduğunu aydınlatmak için çalışmalar sürüyor. Buket Şişek'in erkek arkadaşı Erhan M.'nin genç kızın arkadaşlarına, "Ya götürün ya da karışmayın' diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Günlük kiralık dairedeki ölümde büyük şüphe: Mesajı ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Buket Şişek'i hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşı Erhan G. sahte kimliğini kullanan M.'nin, Şişek'in arkadaşlarına ölüm tehdidi içeren mesajları bulundu.

Yine günlük kiralık ev yine bir ölüm!

Şişek'in ölümünden saatler önce bir kız arkadaşının attığı, "iyi de ben şu an seni anladım Erhan değil mi senin adın, bak senin arkandan bir şey çevirmedi" şeklindeki mesaj üzerine M.'nin, "O Simge için yemin etmişim ibret olsun diye onu da sevgilisini de benim köpeğe.... Bedavadan kızı öldürtmeyin ya alın tamamen götürün ya da yazmayın karışmayın" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi. (Akşam)

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay
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intihar cinayet istanbul günlük kiralık daire

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok tuhaf bir nesil yetişiyor eskiden kızlarla konuşmanın bile bi adabı vardı şimdi ise sosyal medya sayesinde iki günde sevgili oluyorlar. Aileler son model telefonlar almayın çocuklarınıza internetini kısıtlandırın kitaba teşvik edin
fuhuş için demek çok ayıp. ortak yaşam ya da seviyeli birliktelik onun adı. bu tabiri kullanın, sosyetik,medeni metroseksüel olun. hadi bakalım.
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