Günlük kiralık dairedeki ölümde büyük şüphe: Mesajı ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Buket Şişek'i hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşı Erhan G. sahte kimliğini kullanan M.'nin, Şişek'in arkadaşlarına ölüm tehdidi içeren mesajları bulundu.
Şişek'in ölümünden saatler önce bir kız arkadaşının attığı, "iyi de ben şu an seni anladım Erhan değil mi senin adın, bak senin arkandan bir şey çevirmedi" şeklindeki mesaj üzerine M.'nin, "O Simge için yemin etmişim ibret olsun diye onu da sevgilisini de benim köpeğe.... Bedavadan kızı öldürtmeyin ya alın tamamen götürün ya da yazmayın karışmayın" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi. (Akşam)
'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 2 yorum