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Günübirlik kiralanan evlere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından kentteki günübirlik kiralanan apartlara ve buralarda kalan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Denizli’de polis tarafından kentteki günübirlik kiralanan apartlara ve buralarda kalan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde ilgili kanunlar kapsamında apart işletmelerine 53 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kent merkezindeki ‘günübirlik kiralanan evlere ve yabancı uyruklu şahıslara yönelik’ denetim yapıldı. 5 adet apartın denetimini yapan ekipler, 35 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ile 42 yabancı uyruklu şahsın kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda yabancı uyruklu 6 şahsa oturma izinleri nedeniyle tebligatta bulunulurken, denetimi yapılan apartlara ise ilgili kanunlar kapsamında 53 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

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