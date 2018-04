Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

H.B.'nin, olayı ailesine anlatmaktan korktuğu için şüphelinin yanına gitmeye devam ettiğini kaydeden savcı, Ali Kayar'ın bu şekilde eylemlerini 10 kez tekrarladığını kaydetti. İddianamede, mağdurun annesiyle birlikte kadın doğum hastanesine gitmesi üzerine olayın adli mercilere yansıdığı ifade edildi.

"POLİSLERİN BASKISIYLA İFADEM ALINDI"



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Kayar hakkında Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da avukat Remzi Atalay aracılığıyla müdahil olduğu duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık Ali Kayar, "Polisler beni yakaladığında kelepçe takıp, dövdüler. Karakolun bahçesinde 30 polis bana bağırdı. İfade hazırlayıp, kabul etmemi istediler. Belki ceza almayacağımı söylediler. Ben cinsel istismarda bulunmadım. Polislerin baskısıyla ifade verdim" dedi.

"BENİ HER DEFASINDA HARABE EVE GÖTÜRDÜ"



Sanığın kendisine ilk istismarı yaptığında beşinci sınıfa gittiğini söyleyen H.B. ise "On veya yirmi defa aynı şeyleri yaptı. Beni hep korkutuyordu. Beni her seferinde harabe eve götürdü. Korktuğum için olayı kimseye anlatamadım" dedi.