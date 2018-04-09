Günün en iğrenç haberi! Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp...

Ankara’da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı.

Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi. Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

KISKIVRAK YAKALANDI



Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan’ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.