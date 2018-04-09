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Günün en iğrenç haberi! Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Ankara'da küçük yaştaki kız çocuklarına kendini polis ve MİT elemanı olarak tanıtarak şantaj yapıp taciz eden zanlı şafak vakti operasyonuyla yakalandı. Zanlının ayrıca 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.

Ankara’da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı.

Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi. Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan’ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz Ankara Küçük Kız şantaj polis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çakallara yem verin bu ipsiz yaratığı
Bu kanıbozuk mahluğu cezaevine gönderip mutlu ettiniz cezası direk infaz olmalıydı ama ülkede adalet mi var ki.....
nasıl pis bir toplum Olduk biz böyle yapılanlara bakın insan mı bunlar şimdi
3 TACİZ SUÇU DIŞARDA SALIN SALIN YARIN ÖBÜRGÜN KENDİ KIZLARINIZA MUSALLAT OLUR BİR SAPIĞIN TEKİ OZMN SİZE HANGİ ADALET VERİLİR. ÜLKEYE İDAM GELMEDİKÇE BİZİM DAHA ÇOK MİDEMİZ BULANIR DİCEK LAF YOK BELANIZI BULUN
bu köpegi köpek kulubesine baglayıp besleyeceklermi
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