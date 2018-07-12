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Güpegündüz cinayet anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde M.Ö. (16), ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki petrol istasyonunda oto yıkamacı olarak çalışan M.Ö., işyerinde ablasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği evli ve 3 çocuk babası Mehmet K.'yi gördü. Otomobiline yakıt alan inşaat işçisi Mehmet K.nin yanına giden M.Ö., belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabancayla 3 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Mehmet K., olay yerinde hayatını kaybetti.

İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet K.'nin cesedinin başında beklerken gözaltına alınan M.Ö.'nün jandarma ekiplerine, "Sizi bekledim, namusumu temizledim" dediği belirtildi.

Mehmet K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

M.Ö. de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Konya cinayet cinayet anı bezin istasyonu akaryakıt

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
16 yaşında bir çocuğun kullandığı silah bir kere ya ruhsatsız ya da çalıntıdır. kin ve öfkeye kurban beyinler yazık..
canımız allaha emanet polis gorevini yapmıyor herkeste silah pıçak polis düzgün devriyesini atsa uygulama yapsa kus bile ucamaz polis jandarma meşgul yatmakla malesef sonuç ta bu huzuru olamayan şehir kasaba
şiddete yönelmiş beyinler yetiştirmek ne işimize yarıyor yazık bu çocuğa ahlakın bu denli çöküşü böyle şiddetle halledilemez eğitim eğitim sağlam aile yapısı şehvet düşkünlüğünün sonu yazık yazık
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