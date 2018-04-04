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Güpegündüz kapkaç güvenlik kameralarına takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Mersin’de güpegündüz bir kadının çantasını alıp kaçan kapkaççı, güvenlik kameralarına takıldı.

Güpegündüz kapkaç güvenlik kameralarına takıldı

Mersin’de güpegündüz bir kadının çantasını alıp kaçan kapkaççı, güvenlik kameralarına takıldı. Polisin çalışması sonucunda yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi’nde G.A. isimli kadının çantası, bir kapkaççı tarafından çalındı. Güpegündüz gerçekleşen kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, G.A. isimli kadın, yolda bir arkadaşıyla kaldırımda yürüyor. Ellerinde poşetler bulunan kadının çantası, karşı yönden gelen bir kişi tarafından alınıyor. Olayın ardından elindeki poşetleri yere atan kadınlar, ne yapacağını şaşırarak, çevredekilerden yardım istiyor.
G.A.’nın polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kiralık bir araçla kaçtığını tespit etti. Aracı M.E.D. isimli bir kişinin kiraladığını öğrenen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. M.E.D.’nin olay anında araç sürücüsü olduğunu öğrenen ekipler, olayın gerçekleştiği zaman müştekinin yanında bulunan S.Ü.’nün verdiği ifade neticesinde olayı F.P. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, F.P.’yi de gözaltına aldı.
Bugün emniyetteki ifadesi tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Güpegündüz kapkaç güvenlik kameralarına takıldı

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