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Güpegündüz minibüsten halı çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da güpegündüz bir halı yıkama iş yerine ait aracın kapısını kırarak çok sayıda halı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.İstanbul’da bir halı yıkamaya ait iş yerinin aracı hırsızların hedefi oldu.

İstanbul’da güpegündüz bir halı yıkama iş yerine ait aracın kapısını kırarak çok sayıda halı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
İstanbul’da bir halı yıkamaya ait iş yerinin aracı hırsızların hedefi oldu. Aracın iş yerinin önünde park ettiğini gören hırsızlar, şoförün aracı terk etmesini bekledi. Şoförün araçtan inmesi üzerine hırsızlar bir anda kendi araçlarıyla yaklaşarak minibüsün kapısını kırdı. Daha sonra geldikleri araçtan inerek hızlı bir şekilde halıları tek tek yüklemeye başladı. Soygun sırasında hırsızlar bir kişinin geldiğini görünce panikleyerek tekrar araca bindi. Gelen kişinin durumu anlamaması üzerine hırsızlar tekrar inerek minibüste bulunan bütün halıları araca yükleyerek hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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