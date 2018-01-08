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Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Murat K.’nin (22) dün girdiği iş yerinde Basri Akkuş’u (55) öldürdüğü, üniversite öğrencisi Rukiye Z.’yi de yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Murat K., ilk ifadesinde, daha önce kaçtığı ve ailesinin geri aldığı kız arkadaşının dayısı Basri Akkuş’la konuşmak için iş yerine gittiğini, sonuç alamayınca da öldürdüğünü savundu. Rukiye Z.’nin ise tesadüfen iş yerinde bulunduğu belirtildi.

Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Yalvaç’ta, dün saat 17.00 sıralarında, O.G.K. ile birlikte eski devlet hastanesinin karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat K., yanındaki pompalı tüfekle iş yeri sahibi Basri Akkuş’u başından vurup, öldürdü. Murat K., ayırca iş yerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.’yi başına ateş ederek, yaraladı.

Takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş’un iş yeri önünde park halindeki aracının lastiğine de ateş eden Murat K., O.G.K. ile birlikte koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Murat K.’nin olaydan sonra kaçarken, etrafa da ateş ettiği ve içinde yolcuların olduğu aracın bagaj kısmına isabet eden kurşunun, aracın ön koltuğuna saplandığı tespit edildi.

’RASTGELE ATEŞ ETTİM, KIZI GÖRMEDİM’

Şüphelilerin peşine düşen polis, Murat K.’yi dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Salur Mahallesi’ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Murat K., ilk ifadesinde, öldürdüğü Basri Akkuş’un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını; ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın, babaevine geri döndüğünü iddia etti. O günden bu yana da ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini ileri süren Murat K.’nin "Sevdiğim kızı geri almak için dayısı Basri Akkuş ile öğleden önce görüştüm. Bir sonuç alamayınca olay saatinde pompalı tüfekle yeniden iş yerine gittim. İçeride Basri ve yeğenleri de vardı. Rastgele ateş ettim. Kızı görmedim, onu tanımam" dediği belirtildi.

ÜNİVERSİTELİ, TESADÜFEN İŞ YERİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaçarak, iş yerine sığındığı söylenen üniversite öğrencisi Rukiye Z.’nin ise Basri Akkuş’un bir yeğeninin arkadaşı olduğu ve olay sırasında tesadüfen iş yerinde bulunduğu ortaya çıktı. Başının sol arka kısmından yaralanan Rukiye Z.’nin SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

’BUGÜN 4 KİŞİYİ DAHA TEMİZLEYECEĞİM’

Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, O.G.K.’nin dün saat 20.00 sıralarında bir iş yerine gelerek, içeride bulunan ve husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan S.’yi kuru sıkıya benzer tabancayla vurmaya çalıştığını; ancak engellendiğini öne sürdü. Bunun üzerine O.G.K.’nin "Bugün 4 kişiyi daha temizleyeceğim" diyerek, dışarı çıkıp, birkaç el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. O.G.K.’nin, polis tarafından ilçe merkezindeki Yoğurt Pazarı girişinde saat 21.00 sıralarında yakalanıp, gözaltına alındığı kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet ısparta yalvaç basri akkuş

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