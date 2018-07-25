HABER

Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Belçika'dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı.

Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Belçika'dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bilici'nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Mithat ve kardeşi Recep Bilici'nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.
Belçika'da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye'ye gelerek, memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralıGurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralıGurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralıGurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandıKarabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdiOrdu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.