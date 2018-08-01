Gurbetçi aileler, araçlarında uyurken soyuldu

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - YAZ tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçi 3 aile, Edirne'nin Havsa ilçesinde dinlenmek için girdikleri akaryakıt istasyonlarında uyudukları sırada otomobillerinin camları kırılarak, soyuldu. Aynı yöntemle yapılan 3 hırsızlık olayında çok sayıda ziynet eşyası ve döviz çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye'ye yaz tatili için gelen gurbetçi 3 aile, Havsa'da dinlenmek için girdikleri akaryakıt istasyonunda aynı yöntemle soyuldu. Gurbetçi M.K. ve eşi Z.K., Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra Havsa'ya bağlı Çukurköy'de dinlenmek üzere akaryakıt istasyonuna girdi. Kimliği belirsiz kişi, plakası henüz tespit edilen otomobilden inerek, M.K. ve eşi Z.K.'nin aracının sol arka lastiğini kesip, sağ ön camını kırdı. Z.K.'nin kucağındaki sırt çantasını çalan hırsız, kendisi için bekletilen araca binerek, olay yerinden kaçtı. Çantada 1900 euro, 22 yarım altın, 6 cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı, evlilik cüzdanı ve sürücü belgesi bulunduğu bildirildi.

Aynı gece ikinci benzer hırsızlık olayı yine Çukurköy'deki farklı akaryakıt istasyonun park alanında meydana geldi. N.M. ve K.F., park halindeki araçlarında uykuya daldı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, aracın sol arka lastiğini kestikten sonra sağ ön camını kırdı. K.F.'nin kucağındaki çantayı çalan hırsız, kendisi için bekletilen araca binip, olay yerinden kaçtı. Çantada, 100 euro ve cep telefonu olduğu belirtildi.

​Son hırsızlık olayı da aynı gece Köseömer köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen araçtan inen hırsız, D.M. ve eşi K.M.'nin içinde uyuduğu aracın sol arka lastiğini kestikten sonra sağ ön camını kırdı. K.M.'nin kucağındaki çantayı çalan hırsız, bekleme yapan araca binerek, olay yerinden kaçtı. Çalınan çantada 150 euro, 4 Alman kimlik kartı, 1 hesap kartı ve 4 sigorta sağlık kartı olduğu bildirildi.

Jandarma, ihbar üzerine araçlarda inceleme yaparak, akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

