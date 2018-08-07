Gurbetçi ailenin otomobili, hareket halindeyken yandı

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, gurbetçi ailenin otomobili hareket halindeyken alev alarak yandı. Otomobilden geriye demir yığını kaldı.
Afşin-Çoğulhan Karayolu'nda ilerleyen Mutlu Çiçek yönetimindeki 04 XF DR plakalı otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobili yol kenarına çeken Mutlu Çiçek, eşi Miyase Çiçek ve kızını araçtan indirmek istediği sırada alevler birden otomobili sardı. Mutlu Çiçek, eşi ve kızını araçtan çıkarmayı başarırken, bu sırada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Mutlu Çiçek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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