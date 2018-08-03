Gurbetçi aileyi otomobilde uyurken soydular

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- DANİMARKA'dan tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçi aile, Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilde gece uyurken, içinde 400 euro, 20 bin kron ve pasaportlarının bulunduğu çanta çalındı.

Danimarka'dan ana vatana yıllık izinlerini geçirmek için gelen gurbetçi aile, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra gece Keşan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobillerini park ederek, uyudu. Uyandıklarında içinde para bulunan çantalarının yerinde olmadığı fark eden B.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu. B.K., otomobilde uyandıklarında, içinde 400 euro, 20 bin kron ve pasaportlarının bulunduğu çantanın çalındığını anlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAVSA'DA 3 AİLE SOYULMUŞTU

Edirne'nin Havsa ilçesinde de önceki gün aynı yöntemle 3 gurbetçi ailenin araçları soyulmuştu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan aileler, Havsa'nın Çukurköy mevkiinde bir istasyona dinlenmek için girdiklerinde, araçların lastikleri kesip, camlarını kırarak, içlerinden toplam 2 bin 150 euro, 22 yarım altın, 6 Cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi, pasaportlar, Almanya'ya ait kimlik kartları, sigorta sağlık kartları çalındı.

Jandarma ve polis ekiplerinin, gurbetçi ailelere dadanan soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

