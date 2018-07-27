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Gurbetçi, kız torunuyla odada yakaladığı genci öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

FRANSA'dan tatil için memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen Mehmet Ali Y.

Gurbetçi, kız torunuyla odada yakaladığı genci öldürdü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- FRANSA'dan tatil için memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen Mehmet Ali Y. (62), kendisiyle birlikte Türkiye'ye gelen D.T. (16) adlı kız torunuyla odada yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Ali Y., gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Çivril'in Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Y., yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. ile memleketi Çivril'e geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Y., gece evde, torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Mehmet Ali Y. girdiği odada, iddiaya göre, torununu, erkek arkadaşı olduğu belirtilen İsmet Kızıl ile yakalayınca öfkelendi. Mehmet Ali Y., Kızıl'ı göğsünden av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşular, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Jandarma eve gelirken, ağır yaralanan İsmet Kızıl, ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gurbetçi, kız torunuyla odada yakaladığı genci öldürdü

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