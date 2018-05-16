HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gurbetçiye, Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan tatil için memleketi Afyonkarahisar'a gelen B.A., sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gurbetçiye, Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten gözaltı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ALMANYA'dan tatil için memleketi Afyonkarahisar'a gelen B.A., sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Tatil için memleketi Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesine gelen B.A., sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla jandarma tarafından perşembe günü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Balık tutarken suya düşüp boğulduBalık tutarken suya düşüp boğuldu
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.