Gurbetçiye, Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten gözaltı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ALMANYA'dan tatil için memleketi Afyonkarahisar'a gelen B.A., sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Tatil için memleketi Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesine gelen B.A., sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla jandarma tarafından perşembe günü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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