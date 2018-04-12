HABER

Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi.

Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonları

EDİRNE, (DHA)- GÜMRÜK ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi.
GÜRBULAK'TA 78 KİLO EROİN
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na İran'dan giriş yapan boş TIR, işlemlerinin ardından yapılan risk analiz kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada dorse tavanında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler, Zeus ve Vita ile arama yapıldı. Aramada tavana preslenmiş paketler bulunurken, köpeklerin koku almasını önlemek için pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu fark edildi.
Aramalarda piyasa değeri 15 milyon 400 bin TL. olan 78 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
ESRARLAR ÇITALARA GİZLENMİŞ
Sırbistan'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Sırbistan plakalı boş TIR, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray operatörlerince gerçekleştirilen taramada dorsenin kenar kısımlarında şüpheli yoğunluk farkı tespit edilen noktalar işaretlendi ve araç detaylı olarak aranmak üzere gümrük muhafaza personeli refakatinde arama hangarına alındı. TIR öncelikle uyuşturucu gizlenmiş olması ihtimaline karşın narkotik dedektör köpek Benga ile arandı ve köpeğin dorsenin kenar kısmında bulunan tahta çıtalara aşırı tepki verdiği gözlemlendi. Bunun üzerine gümrük muhafaza memurlarınca dorse üzerinde bulunan brandayı sabitlemek amacıyla kullanılan çıtalar yerinden sökülerek kenarlarından kırıldığında tahtalarının içinin oyulduğu ve oluşturulan boşluklara paketler gizlendiği ortaya çıktı.
Paketler çıkarıldığında Türkiye'ye sokulmaya çalışılan piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL. olan 116,5 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü Sırbistan uyruklu I.E., gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonlarıGürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonlarıGürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonlarıGürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonları

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İlginizi Çekebilir

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.