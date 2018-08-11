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Gürbulak'ta TIR'da 30 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan yurda sokulmak istenen piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirtilen 30.8 kilo eroin ele geçirildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan yurda sokulmak istenen piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirtilen 30.8 kilo eroin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye’ye giriş yapacak bir TIR'la uyuşturucu getirileceğine yönelik yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Sınır kapısına gelen Ş.K. yönetimindeki TIR, gümrük muhafaza ekipleri tarafından x-ray taramasına sevk edildi. Ekipler, aracın x-ray’a girmeden önce, şoförün TIR'dan inip, elindeki büyük bir poşeti yandaki başka bir TIR’ın altına bıraktığını tespit etti. TIR x-ray’den çıktıktan sonra, şoför poşeti bıraktığı yerden alınca gözaltına alındı. Poşete 59 paket içerisinde preslenmiş vaziyette 30,8 kilogram eroine ele geçirildi. Şoförün, piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen eroin paketlerini çekicideki doğal boşluklara gizlediği ve x-ray taramasından önce araçtan çıkardığı anlaşıldı. Ş.K.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Gürbulak'ta TIR'da 30 kilo eroin ele geçirildiGürbulak'ta TIR'da 30 kilo eroin ele geçirildi
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