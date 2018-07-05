Gürcü gaspcıya 10 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da reklam ajansında çalışan Havva Korkmaz'ın (33)bankadan çektiği 300 bin lirayı gasp ettikten sonra kaçan 3 kişiden yakalanan Gürcistan uyruklu Ramazi Joba (39), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Joba, savunmasında, "Gözaltına aldıklarında üzerimde bulunan para bana ait. Ülkemden buraya bebek kıyafeti almaya gelmiştim. Polisin görüntüde tespit ettiği kişiye benzeyebilirim. İnsan insana benzer" dedi.

Bursa'da reklam şirketinde çalışan Havva Korkmaz, şirket ödemeleri için geçen yıl Mart ayında merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bankaya gitti. Şirket hesabından 300 bin lira çeken Korkmaz, bankadan çıktıktan kısa süre sonra, kendisini takip eden 3 kişinin saldırısına uğradı. Korkmaz'ı tehdit ederek, elindeki para dolu çantayı alan 3 kişi, kiraladıkları araca binerek kaçtı. Gaspçılar, bir süre sonra Kurtuluş Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta aracı ateşe verip, farklı bölgelere dağıldı.

Otomobildeki yangın söndürülürken, polis, mobese kayıtlarından şüphelilerden birinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Bu taksi daha sonra Orhangazi ilçesinde durdurdu. Polis, içindeki Gürcüstan uyruklu Ramazi Joba'yı gözaltına alırken, yanındaki çantada para, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti. Şüpheli Joba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Andrei Cirnit ile adı öğrenilemeyen bir kişi ise yakalanamadı.

Savcılık soruşturması sonrası, Ramazi Joba hakkında, Bursa 7'nci’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'yağma' ve 'mala zarar vermek' suçlarından dava açıldı.

Çıktığı duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Joba, ülkesi Gürcistan'ta tekstil ticareti yaptığını söyleyip, "Bursa'ya bebek tekstili almak için gelmiştim. Üzerimdeki para alacağım ürünler içindi. Olay günü polis beni yakaladı. Suçsuz olduğumu söyledim kimse inanmadı. Kamera görüntüsündeki kişi bana benzeyebilir. İnsanın insana benzemesi kadar normal bir olay yok. Masumum, mağdurum, tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi.

İfade veren Hava Korkmaz ise gasp edilen paranın tamamını geri aldığını, sanıktan ve arkadaşlarından şikayetçi olduğunu ifade etti.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklu sanık Ramazi Joba, karar duruşması için hakim karşısına çıkarıldı. Çıktığı son duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Ramazi Joba, "Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ramazi Joba'ya önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 10 yıla düşürüp, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.