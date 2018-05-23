HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 09:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki 6 evin kapı kilitlerini özel aparatla açtıktan sonra altın ve nakit para olmak üzere toplam 90 bin TL çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Gürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki 6 evin kapı kilitlerini özel aparatla açtıktan sonra altın ve nakit para olmak üzere toplam 90 bin TL çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından kaçamadı. Kameraların görüntülediği ve Gürcistan uyruklu oldukları belirlenen 3 kişi, yakalanıp tutuklandı.
Geçen nisan ayında Konak ve Karşıyaka'daki apartman dairelerinde peş peşe hırsızlıklar yaşandı. Toplam 6 evden yapılan hırsızlıkları inceleyen polis, daire kapılarının aynı yöntemle açıldığını belirledi. Hırsızlık yapılan apartmanlar ile yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Bürosu ekipleri, yöntemde olduğu gibi hırsızlığı yapanların da aynı kişiler olduğunu saptandı. Üç kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin üyelerinden birisinin apartman önünde bekleyip gözcülük yaptığı diğer ikisinin ise dairelerin kapılarını özel aparat sayesinde açtıkları tespit edildi. Polisin incelemeleri sırasında hırsızların Gürcistan uyruklu oldukları ve kentteki otellerde ya da günlük kiralık evlerde kalıp izlerini kaybettirdikleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri de belirlenen Gürcistan uyruklu V.M. (26), P.S. (28) ve M.G. (31) yakalandı. Hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalandığı otel odasındaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ile kapı kilitlerini açmaya yarayan özel aparatlar ele geçirildi. Çete üyesi V.M.'nin hırsızlıktan kaydı olduğu, ayrıca İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı. Hırsızlık şüphelilerinden P.S.'nin geçen yıl kentteki 8 evden hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Gürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandıGürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandıGürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandıGürcü hırsızlık şebekesi, kamera kayıtlarından yakalandı

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
TSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit ettiTSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit etti
Takip sırasında polislerin kaza yaptığı limon hırsızlarından biri yakalandıTakip sırasında polislerin kaza yaptığı limon hırsızlarından biri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.