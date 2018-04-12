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Gürcü mafya liderinin öldürüldüğü saldırıya 6 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER SERBEST Antalya'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Gürcü mafya liderinin öldürüldüğü saldırıya 6 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST
Antalya'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 8 saat ifade veren şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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