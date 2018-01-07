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Gürcüleri ve Azerileri 'Türkiye'de iş bulalım' vaadiyle dolandıranlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 13:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - GÜRCİSTAN ile Azerbaycan'da yaşayan bazı kişilere internetten ulaşıp, "Size Türkiye'de iş bulalım" vaadiyle kandırarak, hepsinden 1000 dolar aldığı iddia edilen C.M. ve B.A., Sakarya polisinin operasyonuyla yakalandı. 4 yılda yaklaşık 250 kişiyi dolandırdıkları belirtilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da oturan C.M. ve B.A., 4 yıl önce, Azerbaycan ile Gürcistan'da yaşayan kişilerle internet üzerinden irtibat kurmaya başladı. İnternet aracılığıyla tanıştıkları kişilere 'Size Türkiye'de iş bulalım' teklifinde bulunan şüpheliler, havale yoluyla hepsinden yaklaşık 1000'er dolar para aldı. Şüpheliler, 4 yılda, yaklaşık 250 kişiyi 250 bin dolar toplayarak, dolandırdı.

İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, 2 kişinin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla C.M. Adapazarı'nda, B.A. ise Serdivan ilçesinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan C.M.'nin 4 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. B.A.'nın ise 3 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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