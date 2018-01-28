Güreşen devenin yıktığı demir kapı, görevliyi yaraladı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) – ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 12'ncisi yapılan güreşlerde develer Emniyet Müdürlüğü'ne ekip aracı alınması yararına güreşti. Güreş sırasında bir devenin devirdiği demir kapının altında kalan görevli yaralandı.Kumluca Belediyesi'nin desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ekip aracı alma yararına düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri, Karatepe Stadı'nda yapıldı. Güreşleri Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için dua edildi.‘KALBİMİZ MEHMETÇİKLERİMİZLE BİRLİKTE'Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Biz burada güvenlik güçlerimize ekip aracı kazandırma yararına güreş düzenliyoruz. Mehmetçiklerimiz Afrin'de ülkemizin bekası için operasyon düzenliyor. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. Tek dileğimiz operasyonların geri kalan kısmını şehit vermeden başarıyla tamamlamaktır” dedi.DAVUL, ZURNA VE MÜZİK ÇALINMADIOrganizasyonda davul, zurna ve müzik çalınmadığını belirten Başkan Çetinkaya, "Bugün örf, adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak için belki eğleniyoruz. Ancak güvenlik kuvvetlerimize araç kazandırmak zorundayız” diye konuştu.Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, etkinliğe katkısı olanlara teşekkür etti.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle bugün operasyonun en kritik gününde olduğu ve bu eşik aşıldığı takdirde Afrin ayağının başarıyla tamamlanmış olacağını söylediğini hatırlattı.100 DEVE GÜREŞTİKonuşmaların ardından güreşlere geçildi. Güreş ağalığını sebze ve meyve tüccarı Osman Öcal'ın üstlendiği güreşlerde Ege ve Akdeniz bölgesinden 100 deve, ‘Kaymakamlık Kupası', ‘İl Emniyet Müdürlüğü Kupası', ‘Ağalık Kupası', ‘Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kupası' ve ‘Komisyoncular Derneği Kupası' için güreşti.DEVELER DEMİR KAPIYI YIKTI‘Çakır Bey' ile ‘Gümüş Bey' adlı develerin güreşi esnasında kaçan bir deve güreş sahasının etrafındaki tel örgüde bulunan demir kapıya çarptı. Devrilen demir kapının altında kalan görevli Özkan Garip (44) yaralandı. İlk müdahalesi sahada yapılan Özkan Garip daha sonra ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.