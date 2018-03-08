Gürsu’nun yeni mahallelerine şehir kimliği

Gürsu’da köyden mahalleye dönüşen yeni bölgelere şehir kimliği oluşturuluyor.

Gürsu Belediyesi’nin her mahalleye semt sahası ve park kazandırma yönündeki çalışmaları kapsamında, Karahıdır Mahallesi’nde semt sahası ve çocuk oyun parkı yapılıyor. Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla oluşturulan semt sahalarında spor alanları ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizi parklarla donatıyoruz. Gürsu’muzun her alanda çağdaş şehirleşme kimliğiyle gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Nefes aldıran parklarımızla hemşerilerimizin sosyal yaşam alanlarını genişletiyoruz. Hemşerilerimizin yeni parklarımızı huzurla kullanmalarını diliyorum” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında, mevcut parklarda yenileme ve bakım çalışmaları ise devam ediyor.