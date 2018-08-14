Gürültü yapan çocuklara kızıp ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

ÖLEN ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep’te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenerek av tüfeğiyle ateş açan Hanifi C.'nin (60), silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren çocuğun 12 yaşındaki Hakan Gezer olduğu belirlendi. Gezer’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

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